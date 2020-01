Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de buzoieni au participat, luni, la procesiunea de Boboteaza organizata pe malul raului Buzau de Catedrala municipala "Sfantul Sava". Trei tineri au incercat sa prinda crucea aruncata in apa de un preot, potrivit news.ro.O parte din credinciosi au luat parte la slujba oficiata…

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc Boboteaza sau Botezului Domnului! Preotii au facut slujbe de sfintire a apei in toata tara. La Iasi, enoriasii s-au luptat pentru o ramura de brad sfintita. In confruntare, o femeie a fost calcata in picioare.

- Mii de oameni au participat luni la slujba de Boboteaza care a fost oficiata la Iași de Inaltpreasfințitul Teofan. Dupa ce mitropolitul Moldovei și Bucovinei a sfințit apa din cele 11 butoaie, credincioșii s-au imbulzit pentru a lua agheasma. Unii dintre ei au profitat de aglomerație și au rupt ramuri…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de vant, valabila in 6 ianuarie, intre orele 6.00 si 22.00. In acest timp vor fi intensificari ale vantului, iar rafalele pot ajunge la 80 de kilometri pe ora.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de vant, valabila in 6 ianuarie, intre orele 6.00 si 22.00. In acest timp vor fi intensificari ale vantului, iar rafalele pot ajunge la 80 de kilometri pe ora.

- La malul marii au inceput slujbele dedicate Bobotezei. Sute de enoriasi s-au adunat la Catedrala Sintii Petru si Pavel unde au fost sfințite 150 de tone de apa. Agheazma va fi oferita credincioșilor luni.

- S-a lasat frigul, au inceput si pregatirile pentru Boboteaza. La malul marii se vor sfinți 150 de tone de apa, iar doua sute de mii de sticle cu agheasma vor ajunge in casele credincioșilor.

- Formatia pregatit de Pero Milosevic nu se regasteste in acest sezon. SCM Politehnica a cedat pentru a doua oara la rand pe teren strain. De aceasta data alb-violetii au fost invinsti pe terenul celor de la Dobrogea Sud Constanta, formatie care a avut de asemenea un start de campionat sub asteptari.…