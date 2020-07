Vi-l prezentam acum pe Eugen Tomac, șeful de forma al Partidului Mișcarea Populara The post 100% TU DECIZI! Eugen Tomac, omul care nu face nimic fara sa-l intrebe pe Traian Basescu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 100% TU DECIZI! Eugen Tomac, omul care nu face nimic fara sa-l intrebe pe Traian Basescu Credit autor: Realitatea De Mures. Source