Stiri pe aceeasi tema

- O suta de reviste medicale din intreaga lume, inclusiv cele mai prestigioase, au lansat un apel comun rar pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, considerand amenintarea unei catastrofe nucleare ca fiind "semnificativa si in crestere", transmite joi AFP.

- O suta dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume au lansat, joi, un apel comun si rar intalnit pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, calificand amenintarea unei catastrofe nucleare drept „semnificativa si in crestere”. Apelul vine dupa amenintarile voalate ale presedintelui…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avertizat, joi, ca Rusia va considera prezenta in Ucraina a avioanelor de vanatoare F-16, probabil la sfarsitul primului trimestru al anului 2024, o amenintare in domeniul nuclear. „Am informat puterile nucleare – Statele Unite, Regatul Unit si Franta – ca Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Președintele american Joe Biden a declarat ca amenințarea președintelui rus Vladimir Putin de a folosi arme nucleare tactice este "reala". El a facut aceasta declarație in fața unui grup de donatori din California, relateaza Reuters, potrivit Adevarului European. Președintele american a subliniat ca…

- Kremlinul a anuntat masuri de securitate "fara precedent" la Forumul economic international de la Sankt Petersburg, la care presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa ia cuvantul vineri, in eventualitatea unor atacuri ucrainene, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, potrivit Reuters si EFE,…

- Vladimir Putin a declarat vineri ca armele nucleare vor fi folosite numai in cazul in care va exista o „amenințare la adresa existenței statului rus” și ca exista un „pericol real” ca alianța NATO sa fie atrasa și mai mult in razboiul din Ucraina, informeaza Sky News.

- Rusia a respins sambata, 28 mai, criticile președintelui american Joe Biden cu privire la planul Moscovei de a desfașura arme nucleare tactice in Belarus, afirmand ca Washingtonul a desfașurat timp de zeci de ani astfel de arme nucleare in Europa, informeaza Reuters.Rusia a anunțat joi ca merge mai…