100 de persoane descoperite lucrând „la negru“ în Dolj Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj a depistat anul acesta 100 de persoane care lucrau fara forme legale, la diverse firme private. Numarul persoanelor care lucrau „la negru“, descoperite in 2019, in Dolj, este mai mare cu cinci persoane fata de cel de anul trecut. „La 100 de persoane descoperite fara forme legale, putem sa tragem concluzia ca fenomenul muncii „la negru” exista in continuare si se manifesta pe raza judetului Dolj. Acest fenomen nu mai este asa de agresiv cum era acum sase – sapte ani, cand vorbeam de aproximativ 100 de persoane depistate intr-o singura luna. Acum, s-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

