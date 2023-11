Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 20:50, pe o sosea in apropierea localitatii Secuieni din judetul Neamt. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, in varsta de 33 de ani, din Secuieni, conducea un autoturism, dinspre localitatea Secuieni spre Butnaresti,…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si alte zece au fost ranite duminica in Mexic, dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in timpul slujbei in orasul Ciudad Madero din statul Tamaulipas, transmite luni AFP, preluata de Agerpres.

- Doi tineri au fost arși de vii in ziua nunții lor, dupa ce sala in care avea loc petrecerea a fost cuprinsa de flacari. Peste 100 de persoane au murit și 150 au fost ranite in urma incendiului.

- S-a emis și RO-Alert."La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie. Din primele date transmise de la fața locului. au rezultat 4 persoane vatamate, care…

- Ciclistul belgian Tilj De Decker, castigatorul cursei Paris-Roubaix la tineret in primavara, a decedat, vineri, la varsta de 22 de ani, dupa un accident petrecut la antrenament, a anuntat echipa sportivului, Lotto-Dstny, citata de AFP, scrie digi24.ro.

- Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc miercuri la kilometrul 18 al autostrazii Salonic-Serres, care face legatura cu granița greco-bulgara. Mașina romanilor a intrat in coliziune cu un TIR.