- Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina sa de Facebook imagini inedite cu prima promotie de femei care au devenit agent de circulatie. Imaginile video au o vechime de 52 de ani si arata prima promotie de femei agent de circulatie. "Deschidem luna Martie cu acest video si cu un gand frumos…

- Trei persoane, din Etiopia, au fost depistate astazi in situatii ilegale de politistii de imigrari din Constanta, in toate cazurile fiind emise decizii de returnare. Potrivit IGI, la data de 16 februarie a.c., politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta, in cooperare…

- 6 februarie 2024 Comunicat de presaConsultarile ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu viceprim ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai PopsoiMinistrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut marti, 6 februarie 2024, o intrevedere cu viceprim ministrul,…

- Astazi se implinesc 15 ani de la victoria Romaniei la Curtea Internaționala de Justiție de la Haga, cand țara noastra a caștigat procesul cu Ucraina, obținand cea mai mare extindere teritoriala de dupa 1918. Romania a caștigat atunci aproape 10.000 de kilometri patrați de platou continental in jurul…

- Ministerul de Externe roman (MAE) a transmis duminica, intr-o postare pe platforma X (fost Twitter), ca acuzațiile aduse celor 12 angajați ONU, de implicare in acțiunile teroriste ale Hamas, impun „o ancheta amanunțita”, in disonanța fața de pozițiile SUA și a altor state europene care au decis deja…

- Traim intr-o lume destul de diferita fata de cea de acum patru ani. Putem sa ne pastram optimismul ca totul va fi bine, dar in egala masura, este recomandat sa ne pregatim pentru ce este mai rau. In politica externa planurile se fac pe termen lung. Desigur, nimeni nu poate citi viitorul, dar se pot…

- Ministrul de Externe și cel de Interne au avut o ieșire comuna, intr-o emisiune la Antena3, in care au subliniat ca Romania este „stat membru Schengen”, iar decizia statelor UE din decembrie este o „victorie politica”. Cu toate acestea, Romania a obținut doar aderarea din martie cu frontierele maritime…

- Numarul total al turiștilor straini care au vizitat Romania in primele 9 luni dinb acest an a fost de circa 1,5 milioane, ei cheltuind in țara noastra aproape 4 miliarde de lei, potrivit datelor transmise vineri de INS, ceea ce reprezinta o medie de 2578 de lei/persoana.