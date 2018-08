Vedete care au ales rochii clasice

Anda Adam – cantareața s-a casatorit in 2015, iar pentru marele eveniment a decis sa poarte o rochie ampla, foarte simpla. In partea de sus rochia a fost adjustata pe bust, iar in partea de jos a avut o trena impresionanta. Voalul Andei Adam a avut o margine brodata, foarte eleganta, iar coafura a constat intr-un coc simplu, accesorizat cu o diadema. Mireasa a purtat și un colier prețios, iar buchetul a fost din trandafiri albi.

Andra – Andra și Catalin Maruța și-au unit destinele in anul 2008. In ziua cea mare, mirii au optat pentru un stil…