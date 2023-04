10 oameni care se întorceau de la o înmormântare au decedat într-un accident de autobuz în Kenya Cel putin 10 persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a parasit șoseaua și s-a rostogolit de mai multe ori, in sudul Kenyei. Victimele se intorceau acasa de la o inmormantare, pentru care parcursesera peste 150 de kilometri, conform Mediafax. Cel puțin 10 persoane au murit cand autobuzul in care calatoreau a parasit șoseaua și s-a rostogolit de mai multe ori in sudul Kenyei, a anunțat duminica poliția. Pasagerii se intorceau in orașul de coasta Mombasa dupa ce participasera sambata seara la o inmormantare in zona Mwatate, in comitatul Taita Taveta. Șeful poliției din Mwatate, Morris… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat duminica aceasta ca Ucraina a convocat peste 200.000 de militari pentru contraofensiva sa iminenta asupra fortelor ruse, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Asociația Patronala a Transportatorilor Auto a anunța marți protest. Circa 100 de vehicule vor fi aduse in fața Inspectoratului General Securitate Publica, precizeaza protestatarii. Șeful APOTA, Oleg Alexa, a precizat pentru redacția Realitatea ca manifestația incepe la 12:00. Deplasarea transportului…

- Azi, 16 martie, in jurul orei 12,20, in urma unui apel prin 112 prin care era semnalat faptul ca la Casa de Pensii din Alba Iulia se simte un miros ințepator, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, pentru efectuarea de verificari cu privire la cele sesizate. Din primele cercetari a rezultat…

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o „plata in avans” de 42.000 de euro, transmite joi EFE. Pasagerii raniti vor primi despagubiri intre 5.000 si 10.000…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a atras atenția ca in cluburi inca se permite intrarea unui numar de persoane mai mare decat capacitatea, motiv pentru care 15 localuri au fost inchise la finalul anului trecut. El a precizat ca riscam sa repetam alte catastrofe numai prin faptul ca in loc sa fie 100 de oameni…

- Momente de panica in Statele Unite, in urma cu doar cateva ore. Un atac armat a fost comis la o școala. Potrivit ultimelor informații, șapte persoane, dintre care șase copii, sunt ranite in urma atacului produs in curtea unei școli din Philadelphia. Victimele au varste cuprinse intre 2 și 17 ani, iar…

- Din sudul Etiopiei pana in nordul Kenyei, trecand prin Somalia, 22 de milioane de persoane sunt amenintate de foamete, victime ale unei secete istorice incepute la sfarsitul anului 2020 si care ar urma sa continue lunile urmatoare, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…