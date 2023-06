10 momente cand vedetele au purtat ”rochia razbunatoare” dupa divorț Conceptul de rochie „razbunatoare” a aparut in anul 1994 , atunci cand Prințesa Diana a aparut la o cina in Serpentine Gallery din Hyde Park intr-o rochie neagra, extrem de sexy. Aceasta a fost rapid atunci catalogata de presa drept o rochie de razbunare. Motivul? Exact in aceeași seara, Prințul Charles ii recunoscuse aventura cu Camilla Parker Bowles. In prezent, piesa vestimentara se afla in seiful unei banci și nu a mai fost vazuta de ani de zile. Iata in continuare alte zece momente cand vedetele au purtat rochii „razbunatoare”…