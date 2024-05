Vedeta care a apărut în rochie de nisip la MET Gala 2024 Vedeta care a aparut in rochie de nisip la MET Gala 2024 La MET Gala de luni seara, cantareața sud-africana Tyla a facut impresie intr-o rochie Balmain, acoperita complet de nisip. Ea a respectat astfel dress code-ul, „Gradina Timpului”. Eforturile ei pentru a urca scarile au fost vizibile. Vedeta a avut nevoie de ajutorul a patru barbați care i-au ținut permanent trena. Rochia acoperita de nisip a fost accesorizata cu o clepsidra pe post de geanta. „Ideea de a scuplta o piesa vestimentara in ceva atat de efemer precum nisipul mi-a starnit imaginația. Nici ca aș putea sa fiu mai fericit cu rezultatul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

