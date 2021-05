10 mai, Ziua Regalității: Cum a ajuns în România primul Rege al țării La 10 Mai 1866, Carol de Hohenzollern sosea la Bucuresti, intampinat fiind de multimea entuziasta. Va depune juramantul in fata Parlamentului, devenind principe al Romaniei (pana la 10 mai 1881, cand Romania devine regat), dupa care va deveni rege. Primul rege al țarii. Ziua de 10 mai va deveni Sarbatoarea Nationala a Regatului Romaniei pana in 1947… Dar cum a incepuut totul? In seara zilei de 10/11 februarie 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza abdica de la putere. Se formeaza o Locotenența Domneasca, iar membrii acesteia incep demersurile pentru aducerea unui print strain la conducerea Principatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

