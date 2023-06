Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10 ispite masculine gata sa demaste cele mai ascunse…

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY. Pornind de la premisa #cineiubestenulasa si aparent pline de

- Insula Iubiri sezonul 7 va incepe in curand la Antena 1. Anunțul a fost facut de Radu Valcan, prezentatorul reality show-ului. Cel mai dur test de fidelitate provoaca noi cupluri care au avut curajul sa joace totul pe o singura carte si sa isi puna la incercare puterea sentimentelor si stabilitatea…

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY. Pornind de la premisa #cineiubestenulasa si aparent pline de incredere, cinci noi cupluri au luat decizia…

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…

- In urma cu doar cateva zile, iubitul fostei ispite de la "Insula Iubirii", Alin, a fost saltat, din casa, de mascați, in timp ce se afla intr-o transmisiune live pe TikTok. Partenerul fostei ispite de la „Insula Iubirii”, Daniela Badea, a oferit și primele declarații, in exclusivitate, pentru Antena…

- In urma cu cateva ore, iubitul fostei ispite de la "Insula Iubirii", Alin Badea a fost saltat din casa, de mascați, in timp ce se afla intr-o transmisie live pe TikTok. Partenerul Danielei Badea a oferit și primele declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars, unde a precizat ceea ce s-a intamplat.…