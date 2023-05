Stiri pe aceeasi tema

- Finala Champions League 2022/2023 le pune fața in fața pe Manchester City și Inter Milano. Confruntarea va avea loc pe 10 iunie, de la ora 22:00, la Istanbul, iar gruparea antrenata de Pep Guardiola este favorita clara.

- Istvan Kovacs, 38 de ani, va fi al patrulea arbitru la finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Inter Milano, programata la Istanbul, pe 10 iunie, informeaza Gazeta Sporturilor. De asemenea, Vasile Marinescu va fi rezerva pentru arbitrii asistenți.UEFA a anuntat ca finala Ligii Campionilor…

- Italianul Federico Dimarco (25 de ani), fundașul stanga al lui Inter, a avut de suferit dupa ce echipa lui s-a calificat in finala Champions League, in detrimentul rivalei AC Milan. Manchester City - Inter Milano este finala UEFA Champions League. Meciul are loc la Istanbul, pe 10 iunie, de la ora 22:00.…

- Rezultate Liga Campionilor. Echipa engleza Manchester City a invins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, formatia spaniola Real Madrid, in returul semifinalei Champions League. Cu 5-1 scor cumulat, City s-a calificat in finala competitiei, unde va juca impotriva echipei italiene Inter Milano.

