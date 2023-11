Stiri pe aceeasi tema

- In recomandarea pe care am redactat-o, in vederea acordarii titlului de Tezaur Uman Viu, Doamnei Lacramioara Pop, apreciam faptul ca talentatul rapsod popular desfașoara, in același timp, o rodnica activitate culturala. In cadrul acesteia, un loc distinct ocupa publicarea lucrarii monografice Tulgheș.…

- Elizabeth Debicki ofera propria interpretare uneia dintre ședințele foto celebre ale Prințesei Diana, in parteneriat cu fotografa Charlotte Hadden. Imaginile sunt lansate astazi de Netflix. Fotografiile au fost facute la Elstree anul acesta, in timpul filmarilor sezonului șase al serialului The Crown,…

- Imaginile surprinse de cunoscutul și apreciatul fotoreporter timișorean, Adrian Piclișan, vor duce Timișoara Capitala Europeana a Culturii, la Viena. Fotografii care surprind momente legate de prestigiosul titlu primit de oraș, așa cum au fost vazute de el, vor fi expuse in cadrul unei expoziții, la…

- Ochelarii inteligenti de la Meta (compania-mama a Facebook, Instagram si WhatsApp) pot acum sa efectueze apeluri, sa redea muzica, sa faca fotografii si sa transmita videoclipuri live pe Instagram Stories de pe fata utilizatorilor, a anuntat miercuri Mark Zuckerberg, directorul

- Rochiile Prințesei Diana, vandute cu 1,6 milioane de dolari Licitația „Legends: Hollywood and Royalty” a fost organizata saptamana trecuta la Hollywood. Peste 1 400 de obiecte care au aparținut candva unor staruri de top au fost vandute contra unor sume fabuloase. Printre acestea se numara și trei dintre…

- Trei persoane aflate la bordul unui catamaran in Marea Coralilor, in largul coastei de nord-est a Australiei, au fost salvate dupa ce coca navei a fost avariata in urma mai multor atacuri ale rechinilor, a anuntat, miercuri, Autoritatea australiana pentru siguranta maritima (AMSA), citata de Reuters,…

- Meghan Markle, partenerul sau de viața, prințul Harry, dar și mama ei, Doria Ragland, au participat la un concert organizat de celebra Beyonce in Inglewood, California. Fosta actrița de la Hollywood s-a dezlanțuit in public și nu a mai ținut cont de faptul ca s-a casatorit cu un membru al Casei Regale.…