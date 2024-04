Stiri pe aceeasi tema

- Veneția iși concretizeaza planurile de a introduce o taxa de intrare pentru „turiștii de o zi”, potrivit anunțului facut de primarul Luigi Brugnaro. Edilul a spus ca aceasta noua contribuție va fi in valoare de 5 euro și a evidențiat ca nu exista nicio intenție de a inchide orașul, ci doar de a proteja…

- Basarab Panduru a comentat situația mijlocașului Eduard Radaslavescu (19 ani), schimbat de Gigi Becali in minutul 28 al partidei Farul – FCSB 0-1. Fostul fotbalist este de parere ca jucatorului cumparat de FCSB de la Farul in vara lui 2022 ar trebui sa-i dea de gandit decizia luata de Gigi Becali și…

- Dupa propunerea flamboaianta a lui Macron de a trimite trupe in Ucraina, rușii au comunicat in mod informal ca, daca se va intampla așa ceva, ei vor schimba radical dispozitivele militare de atac, recurgand la armamentul de ultima generație ce are capabilitate de distrugere insutita fața de ceea ce…

- Astrologii au adus horoscopul pentru ziua de marți, 27 februarie și astfel am aflat care sunt zodiile care vor intampina probleme pe parcursul zilei. Alte zodii insa vor reuși sa se faca vazute. Berbec Nativii Berbeci trebuie sa se concentreze pe stabilirea obiectivelor clare și realizabile, insa vor…

- Evaluare Nationala 2024: Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examenului cu proba la Limba romana. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul saptamanii viitoare. Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul…

- Inteligența artificiala (IA) generativa este cel mai cautat subiect al anului 2023 pe enciclopedia online Wikipedia și tehnologia considerata ca avand cel mai mare potențial de a transforma și a duce la un alt nivel de dezvoltare majoritatea industriilor. In același timp insa, este de așteptat ca IA…

- Volodimir Zelenski, proaspat intors de la Davos, a parut miercuri seara sa sugereze o noua strategie in razboiul cu Rusia: Ucraina ar trebui sa nu se limiteze doar la a se apara, ci ar trebui sa treaca la atacuri impotriva Rusiei si sa preia initiativa in acest sens, a cerut liderul de la Kiev, scrie…

- Celebrul medic estetician dezvaluie sfaturi esențiale pentru pierderea in greutate și menținerea sanatații, in special dupa varsta de 40 de ani. Adina Alberts a impartașit care sunt alimentele ideale pentru consum la micul-dejun, dar și o greșeala de care puține persoane sunt conștiente.