10 articole vestimentare de vară care pot distruge chiar și aspectul perfect Tendințele modei se schimba constant, devin repede depașite și uneori dispar intr-o clipita. Uneori suntem șocate cand ne uitam in dressing și descoperim diferite articole vestimentare pe care nu mai dorim sa le purtam. Ne face sa ne intrebam daca putem sau nu sa facem un look la moda. Balerini... The post 10 articole vestimentare de vara care pot distruge chiar și aspectul perfect appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi, impreuna cu reprezentanti din cadrul Directiei Generale a Vamilor, au descoperit intr-un TIR, cantitatea de 1.390 articole vestimentare, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. ​In data…

- Felul in care ne imbracam spune multe despre personalitatea noastra și are un impact major asupra celor din jur. Nu e de mirare ca majoritatea femeilor petrec ore intregi in fața oglinzii pentru a-și alege cele mai bune ținute. De cele mai multe ori cu toatele alegem sa purtam ținute in funcție de anumite…

- Multe dintre noi au dat in ultimul an rochițele vaporoase și blugii pe pantaloni de trening și hanorace, din simplul motiv ca pandemia ne-a forțat pe cei mai mulți sa lucram de acasa. Și cum nu suntem atat de dinamice ca inainte, hainele comode sunt mai ușor de folosit. Sa recunoaștem: nimeni nu știe…

- Vara a trecut si iti pregatesti garderoba pentru vremea rece asa ca trebuie sa ai in considerare cateva sfaturi atunci cand alegi imbracamintea pentru toamna-iarna. Ce piese vestimentare sunt indicate in acest caz, vei gasi mai jos. Pantaloni lungi Vremea rece necesita o imbracaminte adecvata asa ca…