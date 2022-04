10 aprilie: Pentru prima dată după pandemie, catolicii de rit latin celebrează Duminica Floriilor cu Procesiune pe străzile Bucureștiului Pentru a marca sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, duminica, 10 aprilie 2022, pentru prima data dupa declanșarea pandemiei, la București va avea loc tradiționala Procesiune de Florii, la care vor lua parte credincioși, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din București și imprejurimi. Este prima data cand IPS Aurel Perca, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de București, va conduce procesiunea de Florii pe strazile Capitalei, dupa luarea in posesie canonica a Arhidiecezei de București pe 11 ianuarie 2020. In 2020, Paștele a fost celebrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organizeaza duminica traditionala procesiune de Florii pe strazile Capitalei. „Pentru a marca sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, duminica, 10 aprilie, pentru prima data dupa declansarea pandemiei la Bucuresti va avea loc traditionala Procesiune…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Israelul face multe eforturi pentru a organiza discutii de pace la nivel inalt intre Ucraina si Rusia si a sugerat ca acestea ar putea avea loc la Ierusalim, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Israelul face multe eforturi pentru a organiza discutii de pace la nivel inalt intre Ucraina si Rusia si a sugerat ca acestea ar putea avea loc la Ierusalim, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Naftali Bennett, premierul Israelului, a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, sambata, dupa intalnirea de trei ore pe care a avut-o cu Vladimir Putin, la Moscova, scrie presa internaționala. Premierul Israelului a avut o conversație telefonica, sambata, cu președintele ucrainean, dupa…

- O noua declarație controversata a lui IPS Teodosie il are in prim-plan pe liderul și mai controversat al Rusiei, Vladimir Putin. Intr-un interviu acordat unui post de radio, arhiepiscopul Tomisului, i-a luat apararea președintelui rus, in contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

- Papa Francisc a declarat ca urmareste "cu ingrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres. "Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou…

- Papa Francis a declarat ca urmareste cu ingrijorare tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters.Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si sa puna sub semnul…

- Suveranul Pontif se declara ingrijorat de tensiunile de la granița Ucrainei și a facut duminica un apel la organizarea unei zile internaționale de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei, avertizand ca tensiunile amenința securitatea Europei și risca sa aiba consecințe…