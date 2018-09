10 ani dupa Lehman: Criptomonedele - urmatoarea inovatie financiara care poate scapa de sub control?

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani, falimentul bancii de investitii Lehman Brothers contura apogeul unei crize financiare de o severitate deosebita, care avea sa aduca nenumarate tari in recesiune, inclusiv Romania. In deceniul scurs de atunci, economia Romaniei a trecut printr-o serie de schimbari, conform companiei…

- In urma interventiei bancilor centrale a fost stopata o spirala periculoasa, a fost scurtata perioada de recesiune si s-a reusit revenirea. Insa a fost o revenire intr-un anormal. Sunt economisti care remarca, de fapt, ca nimeni nu desface sampania. Pentru ca lucrurile s-au asezat pe un plan si s-au…

- Anterior, si fostul presedinte al BCE, francezul Jean-Claude Trichet, a apreciat si el ca cresterea gradului de indatorare a facut sistemul financiar mondial la fel de vulnerabil cum era in urma cu zece ani, in luna septembrie 2008, cand s-a prabusit banca americana Lehman Brothers.

- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela Bancii Centrale Europene (BCE).…

- Pesta porcina scapa de sub control. Specialiștii susțin ca un milion de animale ar putea fi sacrificate pana la finalul anului, adica un sfert din efectivele din intreaga țara. Iar consecintele se vor vedea la raft pentru ca importurile vor crește cu pana la 30%.

- Parlamentarii din Moldova și Ucraina au semnat opt protocoale privind introducerea unui control comun la punctele de trecere moldo-ucrainene. Documentele au fost semnate la Odessa în cadrul unei ședințe comune în deplasare a Grupului de prietenie a Parlamentului…