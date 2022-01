Stiri pe aceeasi tema

- Un calorifer electric defect dintr-un dormitor a fost sursa incendiului de duminica dintr-un bloc din New York, soldat cu moartea a 17 oameni, potrivit pompierilor. A fost unul dintre cele mai grave incendii din istoria moderna a orașului, potrivit CNN.

- Marea Britanie a depașit, sambata, 8 ianuarie, pragul simbolic de 150.000 de morți din cauza Covid-19, de la inceputul pandemiei. Este una dintre cele mai indoliate țari din Europa. Regatul Unit a inregistrat, sambata, 313 noi decese din cauza Covid-19, ducand la 150.057 numarul total de persoane care…

- Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost ceata si viteza excesiva, conform unor responsabili din domeniul securitatii, scrie AFP.Autobuzul se indrepta spre popularul oras-statiune de la Marea Rosie Sharm al-Sheikh cand s-a produs coliziunea, a declarat seful securitatii…

- Cautari finalizate in cazul șoferului care a disparut de la accidentul produs miercuri seara intre Biled și Iecea Mica. El s-a predat la Secția 2 Poliție Timișoara, in cursul nopții, și da explicații in fața polițiștilor. Individul are 22 de ani și a fost și el ranit in urma accidentului. UPDATE Șoferul…

- Sapte persoane si-au pierdut viata, iar alte noua sunt date disparute în urma unui incendiu declansat la o fabrica de praf de pusca si produse chimice în regiunea Riazan (vestul Rusiei), a indicat vineri Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, citat de AFP, Reuters si TASS.'Un…

- Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa preluat de agerpres. Potrivit unui purtator de cuvant, pentru moment nu se stie daca mai este vreo persoana care se afla in elicopter si inca nu a fost gasita. Anchetatorii incearca sa stabileasca…