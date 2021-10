1 Noiembrie este ziua in care se pomenesc mortii: Ziua Mortilor, Ziua tuturor Sfintilor, Luminatia sau Luminatiile. Aceasta zi este celebrata in foarte multe tari crestine din lume. Credinciosii merg special la biserica si la cimitir, curata mormintele si le infrumuseteaza cu flori, in amintirea celor care candva i-au insotit pe drumul vietii. In noaptea de 1 noiembrie mii de lumanari sunt aprinse in memoria celor trecuti in eternitate. Se spune ca de Ziua Mortilor portile Taramului de Dincolo se deschid iar mortii vin sa-i viziteze pe cei vii. Semnificatia Zilei mortilor se regaseste in spiritualitatea…