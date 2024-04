1 mai pe litoral 2024! Marile festivaluri și concerte ce deschid noul sezon estival 1 mai pe litoral 2024! Luna mai vine cu sarbatori și șase zile de vacanța pentru bugetari (intre 1 și 6 mai a.c) dar și cu vacanța școlara de Paște. Sarbatorirea zilei muncii se prelungește cu inca o zi libera de la Guvern, astfel incat sa se faca o puncte cu Paștele, sarbatorit pe 5 mai. In buna tradiție a primei zile de mai, zeci de mii de romani iși dedica sarbatoarea distracției la mare, inaintea incepereii noului sezon estival. Cum era de așteptat și anul acesta litoralul va musti de turiști, in special Mamaia, Constanța și Costinești. Pentru rockeri, polul distracției de 1 mai a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

