- “Cea mai frumoasa soferita din Romania” a fost desemnata o tanara din Botoșani, concursul fiind realizat pe Facebook de una dintre cele mai cunoscute... The post Malina, de 22 de ani, votata „Cea mai frumoasa soferita din Romania” appeared first on Renasterea banateana .

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- O masina a disparut complet intr-un crater din asfalt, iar o alta s-a oprit la jumatate, dupa ce muncitorii au efectuat lucrari pe aleea Compozitorilor din Bucuresti. Nu se cunosc motivele pentru care masinile au ajuns in groapa respectiva, insa unul dintre soferi a fost ranit usor. Brigada Rutiera…

- O jurnalista a aflat ca are cancer in direct, pe Facebook. Femeia in varsta de 41 de ani a acceptat provocarea de a-și face o mamografie in direct, pentru a atrage atenția asupra importanței ei in depistarea cancerului, insa a avut o surpriza teribila.

- Leo Iorga a fost internat in spital de urgența. "Leo este la spital, starea lui este stabila. Se pare ca pneumonia facuta in august a reaparut. Echipa medicala este profesionista si se ocupa de Leo cu multa atentie", este mesajul postat pe rețelele de socializare de un apropiat al lui Leo…

- O mama din statul american Texas a ramas uluita cand fetitia ei de sase ani, Love, s-a decis sa mearga fara cadru si fara bretele. „Majoritatea dintre voi stiti ca fiica mea are paralizie cerebrala si ca are nevoie de cadru ca sa se miste. A decis sa se ridice si sa incerce sa mearga fara ele", a scris…

- „Joaca Vioricai Dancila de-a guvernarea se apropie de final. Premierul este obligat sa vina de urgenta in Parlament pentru validare! CCR a dat astazi scris, negru pe alb, ceea ce opozitia a solicitat, inca din ziua cand PSD a ramas singur la guvernare. In momentul in care si-a schimbat configuratia…

- "Dragi colegi, batalia pentru salvarea ALDE continua. Deciziile luate astazi impotriva mea și a altor colegi nu vor ramane așa. Ele sunt profund nestatutare și au creat o puternica dezamagire in toate structurile partidului. In urmatoarele zile, vom gasi soluțiile potrivite pentru ca proiectul nostru…