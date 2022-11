Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului reluarea consultarilor privind stabilirea salariului minim garantat in plata. Consiliul Național – ne informeaza economista Gina Plantos, prim-vicepreședinte al Patronatului Județean Bacau al IMM…

- Cea de-a doua ediție a turneului internațional „Judo fara bariere” organizata de AS Bronx Bacau și derulata zilele trecute, la Sala de Atletism din Bacau, a reunit in concurs aproximativ 600 de sportivi și sportive de la 50 de cluburi din Anglia, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Ucraina și Romania.…

- O idee buna era pe punctul sa devina o poveste frumoasa, daca nu se intampla in Romania, mai precis, in Bacau. Fostul primar Romeo Stavarache si-a pus in gand sa construiasca un spital in Bacau. Nu stiu cu cine a vorbit, cu cine s-a sfatuit, cine i-a promis ajutor, cert este ca l-a pornit cu […] Articolul…

- Consiliul Județean a aprobat in ședința de astazi – cu 31 de voturi „pentru” (PSD, PNL, ALDE, PRO Romania) și 5 „abțineri” (USR, PMP) – proiectul de hotarare privind solicitarea de preluare a șantierului fostului Spital Municipal ca obiectiv de investiții in domeniul public al județului. „Suntem in…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Jandarmeria Montana, structura specializata a Jandarmeriei Romane a luat fiinta in urma cu 21 de ani, pe 05 octombrie, in judetul Prahova si avea ca misiuni principale mentinerea ordinii publice in statiunile montane, pe partiile de schi si pe traseele turistice, cautarea si salvarea turistilor aflati…

- 12 oferte au fost depuse pentru cele 3 loturi ale Autostrazii Focșani-Bacau (95,9 km), a anunțat ministrul Sorin Grindeanu. Pentru lotul 1 (Focșani-Domnești Targ)- in lungime de 35,6 km și cu o valoare estimata de 2,98 miliarde de lei (fara TVA)- au depus oferte 4 Asocieri de constructori din Romania…