0,37 lei: la atât au apreciat judecătorii valoarea unei zile din viaţa unui om fără adăpost In noiembrie 2019, Onofrasi a sustras dintr-un magazin Lidl doua conserve cu file de somon, in valoare totala de 27,98 lei. Le-a introdus sub geaca si a trecut cu ele de casele de marcat, dar a fost depistat de un agent de paza. In iulie 2020, barbatul a sustras din magazinul Profi de pe Independentei 12 conserve de peste in valoare totala de 61,98 lei. A fost din nou oprit de paza. Onofrasi si-a recunoscut faptele, motivand ca le-a comis pentru a-si pr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

