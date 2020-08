Stiri pe aceeasi tema

- William Barr, secretar al Justitiei si procuror general al SUA, a declarat vineri dupa-amiaza ca se va opune "vehement" oricarei încercari de gratiere a lui Edward Snowden, în contextul în care presedintele Donald Trump a sugerat acest lucru, potrivit Mediafax.Edward…

- Guvernul britanic nu a luat în calcul interferențele și implicarea Rusiei în alegerile sale și a ignorat mai multe campanii ale Kremlinului în timpul referendumului pentru Brexit, se arata într-un raport oficial prezentat Camerei Comunelor de Comitetul Parlamentului Britanic…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tinut sâmbata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizând ca lumea a ajuns într-un "punct critic" si cerând un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia…

- Atenție daca mergeți in Ungaria! Statul vecin va impune noi restricții, de miercuri, la intrarea in țara, a anunțat ministrul Gergely Gulyas, potrivit MTI, citat de Mediafax. Romania a fost inclusa in categoria țarilor galbene, ai caror cetațeni trebuie sa stea in carantina 14 zile la sosirea in Ungaria.…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Datele prezentate de Worldometers arata ca numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate a trecut de 10 milioane, in timp ce cel al persoanelor vindecate se ridica la 5,5 milioane. Totodata, peste jumatate de milion de oameni au murit din cauza virusului. Statele Unite ale Americii raman in continuare…

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…