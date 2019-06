Stiri pe aceeasi tema

- Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar daca USD, PMP, UDMR si Pro Romania si-au anuntat intentia sa puna umarul la daramarea Guvernului, potrivit jurnalul.ro. Potrivit surselor politice, Partidul National Liberal isi pune speranta in Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari…

- Imediat dupa alegerile europarlamentare, presedintele PNL, Ludovic Orban, spunea ca partidul va depune o motiune de cenzura daca Guvernul condus de Viorica Dancila nu demisioneaza. Si Guvernul nu a demisionat. La randul sau, presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca a discutat cu Ludovic Orban despre…

- ”Ați vazut ca Victor Ponta a facut niște declarații deloc magulitoare la adresa mea, am refuzat sa dau orice fel de raspuns. Din punctul meu de vedere, am ințeles ce s-a intamplat in 26 mai intr-un mod foarte simplu, foarte clar: oamenii nu mai accepta ca actuala coaliție majoritara sa conduca Guvernul,…

- Invitat la emisiunea „Legile Puterii” de la Realitatea TV, Victor Ponta la lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, pe care l-a numit „combinagiu din anii '90”.„Ludovic Orban este un combinagiu de anii '90, este o relicva politica. Principalul sabotor al Ralucai Turcanu la șefia Camerei…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Resita, ca o castigare a alegerilor europarlamentare de catre liberali inseamna garantia destinului european al Romaniei si a faptului ca tara noastra va maximiza beneficiile apartenentei la Uniunea Europeana, potrivit…

- Conform sondajului, in topul increderii conduce primarul Capitalei, Gabriela Firea cu 48% grad de favorabilitate. Pe locul doi se afla președintele Klaus Iohannis cu 42%. Podiumul este completat de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, care au amandoi 39%. De remarcat ca Ponta și Tariceanu…

- Victor Ponta a anunțat ca partidul pe care il conduce, Pro Romania, va face plangere penala premierului Viorica Dancila, dar și miniștrilor care vor semna ordinul de inființare a Fondului Suveran de Investiții. Potrivit proiectului inițiat de Ministerul de Finanțe, in acest fond vor intra aproape…