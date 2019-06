Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc, luni, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si ca Dragaica sau Sanzienele, cand a fost instituita, in 2013, si Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea. Biserica Ortodoxa serbeaza de obicei ziua mortii sfintilor, numai…

- Reprezentantii Muzeului Judetean au anuntat ca muzeografii valceni au umblat, pentru al patrulea an consecutiv, la "lada de zestre" a institutiei si au pregatit pentru public cele mai frumoase si vechi ii pe care le au in patrimoniu. Acestea vor fi expuse in cadrul unei expozitii organizate in scoala…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Alba organizeaza in perioada 26 iulie – 1 august 2019 și 27 august – 2 septembrie 2019 „Tabara naționala de arta și tradiție moțeasca – ed. a II-a”, gazduita in incinta Centrului de Agrement Arieșeni, un eveniment ce consta intr-o serie de ateliere zilnice…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Alba organizeaza, in perioada 26.07 – 01.08.2019 și 27.08 – 02.09.2019 “Tabara naționala de arta și tradiție moțeasca – ed. a II-a“, gazduita in incinta Centrului de Agrement Arieșeni, un eveniment ce consta intr-o serie de ateliere zilnice și un program interactiv.…

- Știați ca 10% dintre produsele alimentare cu care ne umplem coșul de cumparaturi ajung la gunoi? Mai mult, v-ați gandit vreodata ca in țara noastra risipa alimentara se ridica la 6.000 de tone pe zi? Iar cea mai alarmanta statistica vine atunci cand vorbim despre locul in care se produce risipa: doar…

- Eveniment inedit dedicat in exclusivitate femeilor și fetelor care activeaza in domeniul Tehnologiei Informației. „Tech Women Summit” iși propune sa devina punctul de intalnire al profesionistelor IT, incurajand transferul de experiența, stabilirea de contacte și consolidarea comunitații autohtone a…

- Echipa Interact Abstract Baia Mare organizeaza sambata, 13 aprilie, incepand cu ora 16, evenimentul caritabil ,,Cultura in pași de dans”, care se va desfașura in sala de sport a Colegiului Național ,,Gheorghe Șincai”. Veți avea ocazia sa descoperiți frumusețea dansului brazilian și totodata sa va aratați…

- In premiera pentru Romania, Consiliul Judetean Vrancea gazduieste un eveniment din agenda europeana, prilejuit de exercitarea de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.