Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sebeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Șibot. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Șibot. In cooperare intervine și Serviciul Voluntar…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 3 iunie 2019, pe DN 67C, intre Șugag și Martinie. Potrivit ISU Alba, a fost implicat un autoturism și s-a inregistrat ranirea unei persoane. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier pe DN 67C intre Șugag…

- Un accident rutier s-a produs, luni, pe DN 67C, intre Șugag și Martinie. Potrivit ISU Alba, a fost implicat un autoturism și s-a inregistrat ranirea unei persoane. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier pe DN 67C intre Șugag și Martinie, un…

- Amanda Eller, in varsta de 35 de ani, rezidenta in Hawaii, a plecat intr-o drumetie montana, insa s-a ratacit si a fost data disparuta timp de peste 15 zile.Ea a fost gasita vineri in viata pe fundul unei rape din arhipelagul american, in urma unui amplu elan de solidaritate ce a permis…

- Un sofer de TIR din Alba a fost implicat intr-un accident grav, miercuri, in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata. Autovehiculul de mare tonaj pe care-l conducea a fost lovit de un autoturism, pe contrasens, iar in urma impactului camionul s-a rasturnat pe sosea. Cele doua persoane care au…

- Curțile a doua locuințe situate pe strada Horea din municipiul Sebeș, au fost inundate vineri dupa-masa dupa o scurta ploaie torențiala. Garda de intervenție Sebeș a intervenit pentru evacuarea apei cu o autospeciala, a informat ISU Alba. Știre in curs de actualizare…

- Astazi, in jurul orei 11.00, un autoturism a luat foc in Blaj, pe strada Timotei Cipariu. Potrivit primelor informații transmise de ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea incendiului. Știre in curs de actualizare… Acest articol a fost…

- Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de teatru și film, insa a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor, in urma cu mulți ani, iar acum traiește cu soțul ei, intr-o casa din zona Buftea, unde se declara pe deplin fericita. Actrița a vorbit la „Acces Direct”, despre…