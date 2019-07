Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- Gheorghe Dinca a fost acuzat de viol si trafic de persoane. El a declarat, potrivit unor surse din ancheta, ca nu este de acord cu incadrarea juridica a faptelor si nu recunoaste faptele pentru care e cercetat, arata digi24.ro. Confruntat cu probele de mai sus, Gheorghe Dinca a declarat anchetatorilor:…

- Tribunalul Dolj a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului, Alexandru Bogdan,…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Poliției, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni protesteaza pe strada, transmite Mediafax.Puțin dupa ora 23.00, o autospeciala…

- O fosta angajata a presupusului criminal in serie din Caracal, barbatul suspectat ca a rapit si ucis cel putin doua fete pe care le-a luat la ocazie, a povestit pentru Observator cum este in casa barbatului, dar si cum acesta i-a oferit bani pentru relatii intime. Viorica Stoian a explicat ca a lucrat…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…