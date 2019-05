Zi tristă pentru cultură. S-a stins în somn, în locuinţa sa. A fost găsit dimineaţa fără suflare Herman Wouk a murit cu zece zile inainte de a implini 104 ani. Doua romane ale lui Wouk, "War and Remembrance" si "The Winds of War", au fost adaptate in miniserii de televiziune devenite foarte populare in anii 1980. Wouk avea 100 de ani cand i-a fost publicata ultima carte, "Sailor and Fiddler", un volum de memorii despre cariera sa de scriitor si credinta sa evreiasca. A continuat sa scrie, desi a spus ca acest volum va fi ultimul din cariera sa. Multe dintre cartile lui Wouk, tratand dileme morale, au devenit bestselleruri. A mai scris volume precum "Don't Stop the… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

