Stiri pe aceeasi tema

- Ploile din ultimele zile au facut prapad sambata pe Valea Sebeșului. Comuna Pianu a fost maturata de ape, hectare de teren agricol au fost inundate, puhoiul distrugand mai multe poduri si podete, dar si zeci de stupi de albine. Apa pe carosabil a ajuns pana la 50 de cm și a adus aluviuni. citește și:…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia si-au pierdut viata trei copii si al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura. Presedintele…

- Circa 900 de pompieri intervin in Prahova in zone afectate de inundatii, iar pe perioada noptii cautarile copiilor luati de viitura in Sangeru sunt sistate, urmand sa fie reluate sambata dimineata, informeaza ISU Prahova. Populatia a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert asupra fenomenelor…

- O femeie cu patru copii au fost luati de viitura in Sangeru. Femeia a fost salvata de un cetatean, iar unul dintre copii, o fetita de trei ani, a fost gasita, insa nu a mai putut fi resuscitata. Ceilalti trei copii sunt in continuare disparuti. Conform ISU Prahova, in cautarea copiilor au fost constituite…

- Cinci persoane, intre care patru copii, au fost surprinse de viitura, vineri, in localitatea Sangeru, județul Prahova. O femeie a fost salvata, dar pompierii sunt in alerta pentru a-i gasi pe copii. Prahova este sub atenționare cod portocaliu de ploi, informeaza mediafax.Potrivit ISU Prahova,…

- Ploaia cu piatra a facut prapad in judetul Buzau. La Vernesti stratul de gheata a avut cativa centimetri. Doar cateva minute a durat ploaia cu piatra in judetul Buzau. A fost suficient, insa, pentru a crea pagube importante. La Vernesti, localnicii s-au speriat ingrozitor cand piatra a inceput sa cada.…

- Un incendiu pornit de la o țigara aprinsa aruncata pe vegetația uscata a provocat pagube destul de insemnate la Radauți. Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 17.00, și a distrus 3.000 de metri patrați de vegetație și 30 de stupi de albine. De asemenea, au ars 30 de cauciucuri uzate, dintr-un depozit.…