Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 237.700 de persoane inactive doreau sa lucreze, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro.Citește și: Rareș Bogdan s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Claudiu Manda:…

- Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului Razvan Ciobanu arata ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. Acestea sunt rezultate preliminarii, urmand ca in urmatoarele trei saptamani sa iasa rezultatele analizelor toxicologice.…

- Numarul total de turisti participanti la actiunile turistice organizate in anul 2018 de catre agentiile de turism tour operatoare si de catre agentiile de turism cu activitate de vanzare a fost de 2,422 milioane, dintre acestia 77,4% au participat la actiunile organizate de catre tour operatori,…

- Deși noile soluții terapeutice permit ținerea sub control a acestei boli, mulți dintre pacienții romani se confrunta cui diferite dizabilitați datorate accesului deficitar la tratament. Astazi este Ziua Internaționala a Hemofiliei, marcata anual la data de 17 aprilie, incepand din 1989. Data nu a…

- Peste 11% dintre romani sunt diagnosticaț cu diabet zaharat și inca pe atația nu știu ca au aceasta boala. Care sunt simptomele, cum poate fi prevenit și care este regimul alimentar necesar in cazul celor diagnosticați cu diabet.

- Ultimele date ale Institutului Național de Statistica au scos in evidența o situație inedita: peste 109.000 de romani s-au mutat de la oraș la sat in anul 2017, in timp ce numai 87.000 de romani s-au mutat, in aceeași perioada, de la sat la oraș....

- Potrivit Institutului National de Statistica, in anul 2017, peste 109.000 de romani s-au mutat de la orase la sate, in timp ce numai 87.000 de romani s-au mutat de la sate la orase in aceeasi perioada. In acelasi timp, mai mult de 111.000 de romani s-au mutat dintr-un oras in altul in 2017, mai arata…

- Mai mulți lideri ai opoziției din Republica Moldova au declarat ca ”exista suspiciuni rezonabile” ca au fost otraviți cu mercur. Maia Sandu și Andrei Nastase au facut aceste declarații, spunand ca mai sunt și alți politicieni aflați in aceasta situație. Politicienii moldoveni au facut aceste dezvaluiri…