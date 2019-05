Zeci de cadavre au fost descoperite într-o fermă din Mexic ''Deocamdata nu stim cu exactitate cate cadavre se afla pe acea proprietate", a declarat procurorul statului Jalisco, Gerardo Octavio Solis, adaugand ca medicii legisti examineaza ramasitele umane. "La prima vedere, sunt foarte multe cadavre", a adaugat el.



Autoritatile au descoperit ramasitele dupa ce fortele de securitate au vazut un barbat cu mainile legate care cerea ajutor. El a povestit ca a reusit sa fuga de la o ferma din apropiere unde si alte persoane fusesera rapite. Fortele de securitate i-au eliberat si au arestat trei suspecti.



Procurorii au declarat ca unele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au profitat de marsul anual de 1 mai, pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron. Politia franceza a facut uz de gaze lacrimogene, in centrul Parisului, pentru a opri avansarea demonstrantilor, care aveau fețele acoperite cu masti negre. Un martor, citat de Reuters.com,…

- Procurorii DIICOT investigheaza daca traficanti sarbi stiau sau nu ca sistemele electronice de supraveghere a granitelor nu functionau sau a fost o intamplare si cine sunt romanii care i-ar fi putut ajuta. Politia de Frontiera sustine, intr-un raspuns pentru G4Media.ro, ca "a avut o contributie importanta…

- Autoritatile statului Veracruz din estul Mexicului au anuntat miercuri ca au fost descoperite mai multe gropi comune, in care ar putea fi zeci de cadavre, informeaza joi AFP. Situl cu gropile comune a fost...

- Autoritatile statului Veracruz din estul Mexicului au anuntat miercuri ca au fost descoperite mai multe gropi comune, in care ar putea fi zeci de cadavre, informeaza joi AFP. Situl cu gropile comune a fost...

- Autoritatile statului Veracruz din estul Mexicului au anuntat miercuri ca au fost descoperite mai multe gropi comune, in care ar putea fi zeci de cadavre, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Situl cu gropile comune a fost localizat in centrul statului Veracruz, o regiune afectata de o puternica…

- Cel putin 15 cadavre au fost descoperite in gropi nemarcate in Veracruz, a anuntat marti procurorul acestui stat din estul Mexicului, scrie digi24.ro.Ramasitele a 12 persoane au fost deja exhumate, a spus procurorul Jorge Winckler intr-o conferinta de presa.

- Cel putin 15 cadavre au fost descoperite in gropi nemarcate in Veracruz, a anuntat marti procurorul acestui stat din estul Mexicului, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Citește și: Vamesii libieni au capturat peste noua milioane de tablete de narcotice ascunse in containere de marfa Ramasitele…