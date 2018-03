Stiri pe aceeasi tema

- De ziua internaționala a femeilor, Zara Larsson a postat un mesaj puternic pentru femeile din intreaga lume pe contul sau de Instagram, dar Chris Brown nu a putut suporta tupeul artistei. Ah I wish I didn’t have to get mad every time I write something about women’s issues, but how could I not? And I...…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- Ți-e dor de Inna? Și noua ne e! Poate de asta am inceput sa ii urmarim fiecare pas pe Instagram (no stalking…) Zilele trecute am aflat ca Inna și-a schimbat look-ul pentru filmarile la clipul piesei “Stay” și cu ajutorul unor extensii a revenit la acea Inna cu par lung pe care o știam. “Went... View…

- Mirela Vaida a postat recent o noua fotografie pe Instagram. In cea mai recenta imagine urcata pe reteaua de socializare, Mirela Vaida este prezenta alaturi de fiica sa. Nu mult dupa postare, fanii au adaugat comentarii.

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers la Drew Barrymore. “Astazi, la #instalove, avem parte de un moment de tandrete. Cei care au cate o felina acasa stiu foarte bine cat de pretioase sunt acele clipe speciale pe care ti le ofera neconditionat o pisica. In aceasta situatie se afla si actrita Drew…

- Un poștaș din Timișoara a adus tristețe in casele unor concitadini dupa ce nu a mai putut sa le duca oamenilor ravașele. Este vorba despre... The post Un postas i-a lasat in lacrimi pe cativa timisoreni appeared first on Renasterea banateana .

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Gigi & Bella Hadid. “Yolanda Hadid este #ProudMommy, o mama mandra de cele doua fiice ale sale. Cea mica e satena, culoarea care zice ca o reprezinta, desi s-a nascut blonda, este cu cativa centimetri mai inalta decat sora cea mare si s-a iubit cu celebrul…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Actrița Camila Mendes, joaca rolul Veronicai Lodge in serialul “Riverdale” și-a destainuit problemele pe contul de Instagram pentru a-și face fanii sa ințeleaga ca dietele drastice și pastilele pentru slabit pot duce la probleme grave de sanatate. Intr-o postare induioșatoare, actrița vorbește despre…

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat. Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata . Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus…

- Daca pentru tine Valentine’s Day nu a fost o sarbatoare atat de fericita, Dua Lipa ți-a pregatit ceva care te va face sa zici “awww!”. Artista a postat pe contul ei de Instagram un videoclip in care spune “I love you” in mai multe limbi: albaneza, germana, rusa, croata, italiana, portugheza, suedeza…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Chrissy Teigen. “Chrissy Teigen, soția lui John Legend, gravida cu al doilea copil, ne arata cum poți face o salata fara sa ai nevoie de prea multe haine, ba chiar deloc in partea de sus a corpului. Ea este cunoscuta pentu firea sa dezinvolta, dar și…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la unul dintre actorii ei preferați, Will Smith. “Ce mai fac starurile de cinema in weekend? De exemplu, Will Smith și-a facut debutul intr-o trupa de percuționiști, pe insulele Cayman. A fredonat puțin din “La Bamba” și n-a fost rau deloc, incheind…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Kim Kardashian West iși lanseaza linia de parfumuri create special pentru Valentine’s day și vrea ca atat prietenii, cat și adeversarii, sa primeasca puțin din esența victoriei. Intr-un video postat recent pe Instagram apar o serie de notițe cu nume pe ele, precum Cardi B, o buna prietena a vedetei,…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- O sotie indoliata, o fiica de 15 ani, o familie indurerata si multa tristete a lasat in urma sa Ionuț Boștinaru, tanarul de 40 de ani, care a fost gasit spanzurat, joi, intr-o anexa din gospodaria din Farcașești. Electricianul de la CEO a fost condus pe ultimul drum, duminica, de cateva sute…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Alexandra Stan! Probabil ca ati mai auzit printre urarile de la inceput de an si: “Va doresc ca vietile voastre sa fie la fel precum le afisati pe retelele de socializare!” Alexandra Stan este cel mai exotic personaj de la noi din tara si imi place…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Un filmulet amuzant postat de actrita Jennifer Garnar a ajuns rapid viral pe internet. In videoclip, vedeta de la Hollywood mananca un ardei ce pare sa fie foarte iute, judecand dupa reactia actritei. Filmuletul a strans rapid peste un milion si jumatate de vizualizari pe Instagram.

- Se pare ca relația perfecta dintre Dua Lipa și solistul trupei LANY, Paul Klein, nu a durat prea mult. Cei doi s-au desparțit dupa doar 5 luni, iar zvonurile spun ca artista deja s-a intors la fostul iubit. Cei doi s-au cunoscut la inceputul anului 2017, dar și-au oficializat relația abia in vara. Pozele…

- Doi tineri care se pregateau sa se casatoreasca au angajat un fotograf pentru o sesiune profesionista. Cei doi susțin acum ca au fost umiliți de respectivul fotograf, o femeie din Cleveland, SUA.

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la Andreea Esca: ” O prezenta ireprosabile la televizor, o femeie plina de viata, haioasa, prietenoasa, mereu gata sa te ajute cu ceva daca ii ceri, sa-ti raspunda daca o intrebi . Trebuie sa recunosc ca imi vine sa intorc capul dupa ea, cand ne intalnim…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- Andreea Marin a vorbit, cu lacrimi in ochi, la TV despre tragedia care i-a marcat viata, pierderea mamei sale. Mama Andreei Marin a murit intr-un accident rutier atunci cand vedeta TV avea numai 9 ani. Andreea Marin se afla si ea in masina in care era mama ei in momentul in care s-a produs tragicul…

- Se pare ca Zayn chiar nu a invațat nimic din fostele povești de dragoste. Fostul solist One Direction tocmai ce a implinit, vineri, 25 ani, iar pentru a celebra aceasta ocazie speciala, iubita sa Gigi Hadid i-a postat un mesaj pe Instagram, impreuna cu un Boomerang in care acesta danseaza și lasa la…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- Astazi #instalove e pentru Richard Branson! Colega Alice i-a lasat o inimioara pe Instagram la poza de mai jos , sustinand la microfon ca a avut suficiente motive sa faca asta. My mum has always inspired me to try new things and to never be afraid of what comes next. If I wasn’t pulling my weight...…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Daca erai curios sa vezi cum aratau celebritațile in adolescența, uite aici raspunsul. In fotografii, desigur. Contul de Instagram lostinhistorypics a adunat la un loc toate pozele celebritaților dinainte ca aceștia sa cunoasca faima. Printesa Diana It’s been 19 years since Princess Diana sadly passed…

- Codrin Ștefanescu alaturi de baiețelul lui, Raducu, pe Facebook. Atenția tuturor a fost atrasa de un detaliu interesant. Deși in fotografie mai aparea o femeie cu picioare superbe, cel mai probabil mama copilului, poza a fost micșorata astfel incat, fața acesteia sa nu se vada. Codrin Ștefanescu și…

- "Ce poate rezolva Mos Craciun? Vrei sa stii tot? Pe Facebook, in Ajunul Craciunului, un interviu timid si emotionant...". Asa incepe clipul postat de Teo pe pagina ei de Instagram, scrie cancan.ro. In imagini, vedeta apare alaturi de fiica ei, Maia. Citeste si Teo Trandafir, in lacrimi dupa…

- Carismatica prezentatoare a fost surprinsa in Ajun de Craciun de Maia. Adolescenta pe care Teo Trandafir a adoptat-o in urma cu mai multi ani a acceptat provocarea de a face un interviu alaturi de mama ei adoptiva. Frumoasa bruneta a fost nevoita sa raspunda la intrebarea: „Ce poate rezolva Mos Craciun?”,…

- Zayn si Gigi Hadid au primit astazi inimioara lui Alice pe Instagram. “Este o poza postata de Billboard, cu imbratisarea celor doi care formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz. Zayn si Gigi Hadid sunt impreuna de 2 ani si traiesc o frumoasa poveste de iubire.” #twosday A post shared…

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Avea doar 22 de ani și a decis sa recurga la un gest extrem dupa o decepție in dragoste. Este vorba de Silviu Constantin Croitoru din Targu Jiu. Prietenii il plang pe pagina de socializare, dar nu il judeca. „Mi-ai...

- Slime, plastelina care nu e chiar plastelina, a redevenit populara, la mai bine de 40 de ani de la apariție. Inventata in a doua parte a anilor 70, slime a alimentat creativitatea oamenilor și la nivel internațional in acest an, substanța gelatinoasa fiind una dintre vedetele fotografiilor postate pe…