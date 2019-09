Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Raluca Olaru și chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, vineri, în turul al doilea al probei de dublu din cadrul US Open-ului. Cele doua au trecut de americancele Jennifer Brady/Alison Riske, scor 6-2, 3-6, 6-3.Meciul a durat o ora și 45 de minute. În turul…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.701.

- Simona Halep (27 de ani) și Raluca Olaru (30 de ani) s-au oprit in penultimul act de dublu de la WTA Eastbourne, invinse de perechea Kirsten Flipkens-Bethanie Mattek-Sands (Bel/SUA) cu 6-7 (4), 6-2, 10-8. Romancele au jucat la un nivel bun pe parcursul unei ore și 37 de minute, cat a durat partida,…

- Perechea Simona Halep/Raluca Olaru a ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie Premier de la Eastbourne.Simona Halep si Raluca Olaru au fost invinse, vineri, cu scorul de 6-7 (4), 6-2, 10-8, de Kirsten Flipkens (Belgia) si Bethanie Mattek-Sands (SUA), dupa…

- Simona Halep (27 de ani, 296 WTA la dublu) și Raluca Olaru (30 de ani, 44 WTA la dublu) s-au calificat in urma cu scurt timp in semifinalele turneului pe iarba de la Eastbourne. Cele doua romance au trecut in sferturi de perechea formata din Alicja Rosolska (Polonia, 33 de ani, 27 WTA la dublu) și Yang…

- Romancele au pierdut primul set, 2-6, dar au rasturnat apoi situasia cu un 6-0 in setul doi si 10-4 in super tie-break! Simona Halep, prima reactie dupa a doua victorie la Eastbourne. Cati bani a incasat pentru calificarea in "sferturi" Simona Halep și Raluca Olaru veneau dupa ce au…

- Simona Halep a declarat, marti, dupa calificarea in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne, la simplu, ca a ajutat-o mult faptul ca in urma cu doua zile a jucat si la dublu, anunța news.ro.“M-am simtit foarte bine, am simtit mingea. Meciul de dublu pe care l-am jucat m-a ajutat…

- Perechea romana Simona Halep Raluca Olaru s a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Eastbourne WTA , dotat cu premii totale de 998.712 dolari, dupa 7 6 5 , 7 5 cu cuplul Gabriela Dabrowski Canada Yifan Xu China , nformeaza Agerpres.roRomancele…