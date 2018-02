Stiri pe aceeasi tema

- Numarul tinerilor care pleaca sa studieze în strainatate crește cu 20 de procente în fiecare an. În 2017, peste 6.500 de tineri au fost primiți la universitați de prestigiu din Marea Britanie, Olanda sau Danemarca.

- BUCURESTI, 22 feb — Sputnik, Doina Crainic. Orice concediere trebuie sa aiba la baza un motiv real și serios. Angajatorul poate invoca mai multe motive pentru a înceta contractul de munca al angajatului. Angajatorul poate iniția o procedura de concediere împotriva unui…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- In aceasta seara, la Roma, in meciul cu Lazio, vicecampioana Romaniei, Steaua București, va incerca sa se califice in optimile de finala ale Europa League. Dupa victoria de la București, scor 1-0, gol Gnohere, antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a spus ca italienii pastreaza, in ciuda infrangerii,…

- Și in acest an Ținutul Secuiesc va fi promovat prin intermediul unui stand comun al județelor Harghita, Covasna și Mureș la targul internațional de turism care se desfașoara in perioada 22-25 februarie la București. Oferta turistica a regiunii este intregita printr-o imagine vizuala comuna și oferte…

- Trei romani aflati la Londra au vandalizat masina unui vecin, pe motiv ca acesta parcase pe spatiul lor, pe o strada din cartierul Barking. Inarmati cu un topor, o bormasina si o crosa de golf, barbatii aproape ca au distrus vehiculul, noteaza „The Daily Mail“. Scenele socante au fost filmate de un…

- Cererea de locuinte in zona Aviatiei, din Capitala a sporit odata cu startul anului 2018 pe fondul numarului mare de specialisti romani veniti din orasele secundare, angajati in posturi cheie la companiile din zona Barbu Vacarescu - Floreasca - Pipera, potrivit companiei de consultanta imobiliara…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Asa cum il stim pe politicianul Gelu Visan, un combatant fara manusi atunci cand este vorba despre abuzurile din justitie, vine cu o noua postare in care vorbeste despre lasitatea lui Dragnea si despre pactul facut cu DNA pentru a scapa de dosare: „Se pare ca e batalie mare pe poziția de chiloți ai…

- Doi studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București participa la un stagiu de practica in structurile operative ale Jandarmeriei Alba. Este vorba de Szabo Lorand-Csaba si Balu Petru Andrei, studenti ai renumitei institutii de invatamant in anul I, respectiv anul III, care vor face…

- Sunt vizate toate domeniile: sport, teatru, spectacole de muzica clasica, cafenele si desigur festivalul UNTOLD. Nu sunt uitate nici prezentarea institutiilor academice, dar intr-un mod prietenos, care sa-i atraga pe tineri. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si…

- Autoritațile din Cambridgeshire, Marea Britanie, au arestat un cuplu de romani suspectați de sclavie moderna și consituire de grup de crima organizata. Cei doi, barbatul in varsta de 30 de...

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- 50 de echipe de elevi și studenți vor concura la București in faza naționala a JA Company of the Year 2018, cea mai mare competiție europeana de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce in școli și competiția JA Business Plan Challenge 2018. Caștigatorii merg la Next Generation Leaders…

- Directorul hotelului Trump din Chicago e romanul Gabriel Constantin. Trump International Hotel & Tower Chicago a anunțat miercuri, 24 ianuarie, numirea lui Gabriel Constantin director general al proprietații de cinci stele care deține 339 camere. Constantin are o cariera de succes de cinci ani cu Trump…

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Elevii si prescolarii s-au intors luni la cursuri, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Din pacate, revenirea lor la cursuri a coincis și cu prima ninsoare mai serioasa, astfel ca traficul din București este aproape blocat in totalitate....

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza ca ”sportul autohton…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean,…

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a afirmat, la Antena 3: ”Dinspre latitudini sudice va patrunde o masa de aer din ce in ce mai calda. De Boboteaza, cand ar trebui sa avem temperaturi foarte coborate, vom avea temperaturi destul de ridicate, ce vor ajunge la 15-16 grade. Va fi cea mai calda Boboteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza intr-un comunicat transmis miercuri ca, in cursul zilei de 31 decembrie 2017, doi cetateni romani au fost evacuati in siguranta din Yemen, pe traseul Aden - Amman - Bucuresti, aceasta tara fiind afectata de conflicte armate.

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Doi romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane. Cei doi au fost retinuti luna aceasta in Bucuresti, barbatul aflandu-se in…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). “In sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state…

- O fetita nascuta din Marea Britanie nascuta cu inima in afara trupului a supravietuit intr-un mod miraculos dupa ce a fost supusa mai multor interventii chirurgicale, relateaza presa britanica.

- O fetița nascuta cu inima in afara trupului a supraviețuit dupa ce a fost supusa mai multor intervenții chirurgicale la Spitalul Glenfield din Leicester, Marea Britanie, scrie BBC News. Vanellope Hope Wilkins s-a nascut fara stern. Ea a venit pe lume prin cezariana, iar cand medicii au vazut ce nu este…

- Microsoft Romania și Adfaber au organizat in cadrul Hour of Code - cel mai de amploare eveniment IT din lume - o serie de evenimente in peste 150 școli din Romania in care elevii de gimnaziu, pasionați de IT au avut posibilitatea sa iși antreneze abilitațile in Minecraft și sa iși scrie propria versiune…

- In aceasta perioada, mulți parinți incearca sa pregateasca un Craciun perfect pentru copii. Doi britanici insa trec prin momente extrem de triste, dupa ce au aflat ca fetița lor in varsta de trei ani are o tumoare la creier. „Am auzit melodia ei preferata la radio și m-am gandit ca am putea sa o punem…

- Criza se prelungeste Batuti, in tur, cu scorul de 30-26, handbalistii de la CSM Bucuresti si-au luat revansa ieri, invingand pe HC Vaslui, in prima etapa a returului, cu 33-21. Elevii lui Bogdan Pralea au contat doar in prima repriza, pe care au terminat-o la doar doua goluri in spatele “tigrilor”,…

- Pe 7 decembrie, la o zi dupa Moș Nicolae, elevii de la Colegiul Național Unirea au facut o vizita la Adapostul Public pentru caini din Golești. Adapostul numara in prezent 122 de caței, mici și mari, pui sau batrani. Toți s-au bucurat de „cadourile” aduse de școlari. Copiii au strans mancare (granule,…

- Întâlnirea lui Traian Basescu cu locuitorii orașului Balți nu a trecut neobservata printre susținatorii partidelor pro-ruse din localitate. Cum aceștia țin la orașul lor, au decis ca singura cale spre prosperitate și bunastare a localitații este sa îl întâmpine cu proteste…

- Spectacolul Toys in regia lui Gabor Tompa, primit cu entuziasm la New York Intre 6-27 noiembrie, spectacolul cu piesa TOYS de Saviana Stanescu, in regia și decorurile lui Gabor Tompa, costumele Elisei Benzoni, avand ca interprete pe Julia Ubrankovics si Tunde Skovran, a avut 17 reprezentații la 59 East…

- Trei zile de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai/ Principesa Margareta: Voi continua sa servesc poporul roman VIDEO Guvernul a decretat, marti, trei zile de doliu national pentru Regele Mihai, care a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96…

- Elevii de clasa a opta de la școala din localitatea Poroschia, județul Teleorman, care au fost filmați in timp ce iși bateau și umileau profesoara de Educație Civica au intrat in atenția Poliției. Dupa ce au vazut filmulețul facut chiar de unul dintre baieți, in care el și alți doi colegi iși bat și…

- ISIS lanseaza noi amenințari inainte de Craciun. Gruparea terorista a distribuit un mesaj de propaganda din care reiese ca Londra va fi lovita de un atac terorist in preajma sarbatorilor de iarna. Ultimul poster distribuit in mediul online de un grup pro-ISIS infațișeaza un jihadist care poarta o vesta…

- Una calda, una rece, așa i-a obișnuit, in acest sezon, pe suporterii ei, vicecampioana Romaniei la volei masculin, SCM-U Craiova. Elevii lui Dan Pascu au incheiat turul de campionat cu un eșec, in deplasare. Craiovenii au jucat cu CSM București, ...

- Timișoara Saracens a reușit sa lege victoriile in Cupa Romaniei. Dupa reușita cu Steaua de pe teren propriu elevii lui Sosene Anesi s-au impus, mai greu, in fața lui Dinamo, in deplasare la București, scor 24-17 (14-10). Gazdele au condus in trei randuri pe tabela, dar de fiecare data elevii lui Sosene…

- Blocul Unitații Naționale a venit cu un apel de unitate româneasca și coeziune a forțelor unioniste propunând o întâlnire la București cu președintele Traian Basescu și a reprezentanților asociațiilor civice care au semnat Alianța pentru Centenar scrie 10tv.md Ion…

- Potrivit anunțului facut public facut de catre autoritați sunt cautate persoane care au cunoștiințe solide de limba romana. Decizia a fost luata deoarece in zona sunt foarte mulți vorbitori de limba romana care fie s-au stabilit in Marea Britanie, fie lucreaza temporar, scrie Știri Diaspora.…

- Un numar de 384 de societati care au actiuni la purtator functioneaza, in prezent, in Romania, cele mai multe fiind conectate la bani publici, atrag atentia reprezentantii RoAction, organizatie care a initiat o campanie de strangere de semnaturi pentru interzicerea totala pe teritoriul national a…