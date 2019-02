Within Temptation lanseaza albumul „Resist”

Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2018, Niall Horan a luat decizia de a lua o scurta pauza de la turneul sau si a facut o oprire in Dublin, pentru a inregistra piesele de pe albumul sau de debut, “Flicker”, alaturi de orchestra RTE Concert Orchestra. Astazi, Niall Horan lanseaza albumul “Flicker” in varianta reinterpretata…

- Ryan Adams lanseaza „F**k The Rain”, primul single extras de pe albumul „Big Colors”, unul dintre cele trei materiale discografice pe care acesta urmeaza sa le lanseze in 2019. „Ascultati acest cantec. Este tare. Sau nu – in orice caz, cu totii vom putea muri sub presedentia lui Trump. Va iubesc, al…

- Sigrid, pop-starul norvegian, lanseaza single-ul „Don’t Feel Like Crying”, extras de pe albumul „Sucker Punch”, material disponibil pentru precomanda, a carui lansare este programata pe 8 martie. Piesele artistei de doar 22 de ani sunt compozitii incredibile, ce redau povesti neasteptate prin colaje…

- DaniLeigh incheie anul cum se cuvine si isi lanseaza albumul de debut, intitulat „The Plan”, ce reuneste single-urile „Blue Chips” si „Lil Bebe”. „ este despre toata viata mea. Planul este sa am grija de familia mea, sa fiu o inspiratie pentru oamenii de pretutindeni, sa aduc lumina si sa fiu iubita.”…

- La scurt timp dupa ce trupa a emotionat o lume intreaga odata cu lansarea videoclipului „Pray (Odyssey Version)”, Take That nu se opreste aici si isi bucura fanii cu materialul „Odyssey”, album ce reuneste 14 dintre cele mai cunoscute piese ale trupei. Lansarea materialului „Odyssey” celebreaza cea…

- Teatrul pentru copii și tineret Merlin Timișoara impreuna cu Consiliul Județean Timiș și Escape Venue gazduiește, in cadrul “Festivalului de o zi”, lansarea noului album al trupei Mr. Jurjak – Blues Berry. Muzician, regizor, artist vizual și licențiat in dreptul proprietații intelectuale, Jurjak (George…

- Surpriza anului 2018 vine de la Imagine Dragons, care au lansat astazi, 9 noiembrie, cel de-al patrulea album de studio, “Origins”. Albumul “Origins” include single-urile „Natural” (care a fost timp de cinci saptamani pe primul loc in clasamentul Billboard’s Alternative Songs), „Zero”, regasita pe coloana…

- Tulbur Apele lanseaza „Nebun dupa ea”, prima piesa din cariera muzicala, extrasa de pe albumul pe care artistul urmeaza sa il lanseze. Single-ul este compus de catre Tulbur Apele, iar videoclipul este regizat de Mircea Palamari. „«Nebun dupa ea» este despre o dragoste platonica, mai degraba. Am compus…