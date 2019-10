Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au somat, vineri seara, Turcia sa opreasca ofensiva militara din nordul Siriei, avertizand cu sanctiuni dure Administratia Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul Politico.com si agentia Reuters, potrivit Mediafax."Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru.…

- Donald Trump a autorizat, dar nu a activat înca, sancțiuni împotriva Turciei, care conduce o ofensiva în nordul Siriei împotriva miliției kurde, a spus vineri îmn cadrul unei conferințe de presa secretarul Trezoreriei americane Steve Mnuchin, relateaza AFP. ”Donald…

- Liderul comunitații kurde din Germania, Ali Ertan Toprak, a afirmat, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca este șocat de slabiciunea aratata de țarile europene in relația cu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan. Imediat dupa retragerea trupelor americane din nordul Siriei, Turcia a declanșat, miercuri,…

- Doi senatori americani, un republican si un democrat, au anuntat miercuri o propunere ce vizeaza sanctionarea foarte severa a Turciei in cazul in care aceasta nu isi retrage armata din Siria, in urma operatiunii sale aflata in curs impotriva fortelor kurde din nord-estul Siriei, informeaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Turcia a lansat ofensiva militara in Siria. Avioanele armatei turce au bombardat poziții din nord deținute de kurzi. Unda verde a fost data de președintele Donald Trump, acum cateva zile, cand a anunțat ca americanii se retrag din zona de frontiera - un gest criticat, inclusiv de

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…