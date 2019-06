Washington Post: Protestele din Hong Kong contestă tot ceea ce îl reprezintă pe Xi Jinping. Care va fi reacţia lui? Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea despre o lege, marsaluind pe strazile întortocheate ale unui oras pe care ei vor sa-l pastreze drept portdrapel al deschiderii si al pietelor libere, scrie Washington Post, preluat de Rador.

Dar, odata cu protestele, apare si nelinistea. Ce rezultate vor avea protestele si cum vor reactiona… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Proteste masive au avut loc in Hong Kong. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua lege a extradarii. In ultimele zile, proteste masive au avut loc in Hong Kong. Sute de mii de oameni au ieșit in strada. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea fața de un proiect de lege care ar permite ca suspecții…

- Este inevitabil sa privim trecutul prin lupa prezentului. Și mai ciudat este ca tindem sa privim situația actuala drept unica posibila și sa credem ca putem vedea viitorul cu o certitudine la fel de mare. Repulsia indusa de reprimarea sângeroasa a manifestațiilor pro-reforma de la Beijing din…

- Liderii protestatarilor prezenti in 1989 in Piata Tiananmen din Beijing au platit un pret mare, la fel si China, scrie, intr-un editorial publicat in cotidianul The New York Times, Wang Dan, unul dintre organizatorii miscarii studentesti, care spera ca natiunea chineza va adopta reforme democratice."Am…

- Razboiul comercial cu Statele Unite va face China mai puternica și nu va aduce niciodata țara în genunchi, scrie ziarul People's Daily, deținut de Partidul Comunist din China, într-un comentariu afișat pe prima pagina a publicației, potrivit Reuters. Beijing înca nu a anunțat…

- Președintele chinez Xi Jinping a afirmat ca statele dezvoltate din Vest au o serie de avantaje economice, tehnologice și militare in fața Chinei, motiv pentru care Partidul Comunist trebuie sa realizeze ca anumite persoane se vor folosi de aceste aspecte pentru a critica eșecurile socialismului, potrivit…

- Parlamentarii din Argentina au propus o legislatie pentru a îmbunatati procedurile de supraveghere si verificare unei statii de urmarire spatiala, apartinând Chinei, instalatie care a generat tensiuni în rândul comunitatilor locale si a alimentat teoriile conspiratiei în…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei,…