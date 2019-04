Washingon Post: SUA vor elimina derogările de la sancțiuni acordate unor state care importă petrol din Iran Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post, citat de Mediafax. Washingtonul a reimpus în luna noiembrie sancțiuni țarilor care importa petrol din Iran, dupa ce președintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Cu toate acestea, opt state au beneficiat de o derogare de la aceste sancțiuni pentru o perioada de șase luni. China, India, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

