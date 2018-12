VW fuge de Romania Pentru planurile sale de extindere in Europa de Est grupul german alege Turcia, desi in carti s-au numarat Romania si Bulgaria. Prin urmare, inca un tren pierdut pentru economia noastra, ocolita de marii producatori auto care prefera tarile vecine, nicio strategie din partea autoritatilor sa-i atraga si, ca de obicei, mutenie din partea presedintelui Iohannis. […] VW fuge de Romania is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Grupul auto Volkswagen AG se pregateste sa realizeze o investitie majora in Turcia, ca parte a planului de extindere in Europa de Est, printre posibilele locuri anuntate anterior numarandu-se Romania, Bulgaria si Turcia, scrie agerpres.ro.

