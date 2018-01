Vremea Iași. Șapte drumuri judeţene, blocate parţial "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi.



In prezent, alte sase drumuri judetene sunt blocate partial, din cauza viscolului, pe tronsoanele DJ 244F Grozesti - Mosna, DJ 282D Romanesti - Podu Iloaiei - Popesti - Madarjac, DJ 244 D Dolhesti-Ciortesti, DJ 208G Kogalniceni - Oboroceni, DJ 248B Letcani - Bogonos - Vanatori si DJ 282 N Sipote - Energoterapia, potrivit Agerpres. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- In perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”, la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de ministrul Educației, Liviu Pop. Ministrul Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate. "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitați școlare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectați la ce se intampla acolo", a declarat ministrul…

- "Situația se monitorizeaza. Am cerut ultimele detalii in legatura cu intervenția medicala de urgența din Iași pentru preluarea unei femei cu hemoragie la care ambulanța nu a putut ajunge din cauza condițiilor meteo. (...) In urma cu cateva minute, am ințeles ca s-a ajuns la femeia respectiva", a…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Buzau si in mai multe localitati din judetele Ialomita, Teleorman si Calarasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 utilaje grele sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din județele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a avertizarilor Cod portocaliu și Cod galben…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Optsprezece județe sunt, duminica, sub atenționare cod galben de vant și ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vant cu intensificari locale care vor atinge și depași la rafala 66 – 60 de kilometri…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.997 locuri de munca, în data de 20 Decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Pana la ora 11.00, in judetul Alba este Cod Galben de ceata. Meteorologii spun ca, in zonele joase, se va semnala ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Alte judete vizate de atentionare sunt Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov, Mureș, Focșani, Vaslui, Vrancea,…

- Prin proiectul de buget pe 2018, Guvernul a repartizat judetelor, din TVA, suma de 450 milioane de euro pentru dezvoltarea drumurilor judetene si comunale. Specialistii spun insa ca masura nu este suficienta in lipsa unui plan national de dezvoltare a acestora, care ar trebui elaborat de Ministerul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori puternice in zonele din 14 judete din Romania. Meteorologii au emis in urma cu putin timp, o atentionare meteo cod galben, valabila in perioada 02-12-2017, in intervalul 01:00 – 13:00. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete: Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Hunedoara, Alba si Sibiu. Avertizarea este valabila vineri noapte, de la ora…

- Paisprezece judete sunt sambata sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane. Inca de vineri seara, in majoritatea zonelor tarii si-au facut aparitia precipitatiile insotite de vant puternic.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ninsori si…

- Paisprezece judete vor fi sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane, de sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au transmis si o informare de ploi, precipitasii si vant puternic pentru majoritatea zonelor tarii, incepand de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata, burnita si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv drumurile nationale si europene aferente. 0 0 0 0 0 0 Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:30, in localitati…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 24 noiembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 26.536 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1000. Situația…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), scrie news.ro.Astfel,…

- Mai putin de 20% din locuintele din Romania sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, dar numarul creste intrucat in luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie 2017, potrivit Polita de Asigurare Impotriva Dezastrelor…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.070 locuri de munca, în data de 14 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu, Arad și Dolj.Iata…

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:30, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din judetele Prahova si Arges. In aceste regiuni se vor semnala, la peste 2.000 de metri altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 100 - 110 km/h.…

- Cod galben de ceața in București și 22 de județe, pe 11 noiembrie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata – 11 noiembrie, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabile in 22 de judete, inclusiv in Bucuresti, pana la ora 11.00. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- In luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie 2017. Astfel, s-a ajuns la un numar de 1.678.816 polite PAD (Polita de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) in vigoare, cu 1,08% mai mult decat in luna precedenta.…

- In luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polițe de asigurare obligatorie a locuințelor decat in septembrie 2017. S-a ajuns astfel la un numar de 1.678.816 polițe PAD (Polița de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) in vigoare, cu 1,08% mai mult decat in luna precedenta. In…

- Mai putin de 20% din locuintele din Romania sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, dar numarul creste intrucat in luna octombrie au fost emise cu aproape 6% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie, potrivit unui comunicat emis joi de PAID. In…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati a marcat si in acest an, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (SSM) prin organizarea, in perioada 23 – 27.10.2017, de sesiuni de instruire, informare, constientizare, la care au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, sindicatelor,…

- Atentionarea ANM privind intensificari ale vantului si transport de zapada la munte este valabila pana la ora 12,00. Zone afectate: judetele Maramures, Suceava, Neamt, Botosani, Iasi, Bacau, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Buzau, Sibiu, Arges, Valcea, Alba, Hunedoara, Caras-Severin…

- Locuințe fara energie electrica din cauza condițiilor meteo Foto: Arhiva. 6.000 de gospodarii nu au nici acum energie electrica, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Ministerul Energiei anunta ca echipele de interventie sunt pe teren, pentru a remedia problemele aparute la reteaua…

- Vantul puternic opreste accestul in mai multe zone din tara Sunt probleme din cauza vântului puternic în multe zone din tara. Telecabina care urca la Bâlea Lac nu a putut fi pusa astazi în functiune. Vântul a închis si multe porturi de la malul marii. Odata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila incepand de luni, ora 18:00, pana marți la ora 12:00, in 21 de județe. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, unde viteza…

- De la ora 18:00 intra in vigoare o noua avertizare meteo de Cod Galben de ploi, valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și Dambovița. In intervalul menționat va continua sa ploua in zona Carpaților Meridionali, cea mai mare parte a Olteniei, local in…

- Meteorologii au actualizat marti avertizarile de vant puternic si ploi, astfel ca noua judete sunt sub cod galben pana la ora 18.00, cinci judete sunt sub avertizare pana la ora 23.00, in timp ce cinci judete se afla, pana la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu. Astfel, pana la ora 23.00…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național, erau înregistrate 31.190 locuri de munca, în data de 23 octombrie 2017.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…