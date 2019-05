Vremea ANM. Cât mai durează instabilitatea atmosferică ANM estimeaza ca in perioada urmatoarea vremea va intra intr-un proces de incalzire. Meteorologii ne spun și daca vom mai avea parte de instabilitate atmosferica. In ultima vreme, condițiile meteo ne-au dus cu gandul mai mult la toamna decat la sezonul de primavara. Cu toții ne intrebam cat va mai dura aceasta perioada de instabilitate atmosferica și ce se intampla cu valorile termice. ANM estimeaza ca va exista o incalzire, dar nu vom scapa de averse. Vremea ANM. Nu scapam de instabilitatea atmosferica In Banat, vremea va intra intr-un proces de incalzire, astfel incat intre 19 și 21 mai, media… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

