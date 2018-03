Vrei un loc de muncă bine plătit? Fa-te șef la Lidl Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta este Regiunea Sud-Vest a Romaniei. Salariu peste medie, mașina și iPad de la munca Postul se adreseaza atat femeilor, cat și barbaților, iar norocosul/norocoasa va primi, pe langa un ”pachet salarial atractiv și peste medie”, un autoturism de serviciu, iPad, telefon de la firma. De asemenea, exista… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

