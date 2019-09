Vrei sa faci sex mai des? Iata cum sa-ti convingi iubita In orice caz trebuie sa intelegi ca este nevoie si de flexibilitate astfel incat sa le adaptezi situatiei tale. Sporeste-ti rezerva de vin si vei face sex mai des

Cunosti de multa vreme faptul ca daca consumi 1-2 pahare de vin rosu la cina inima ta va avea numai de castigat. Un studiu realizat in Italia a demostrat ca vinul poate sa-ti condimenteze si viata sexuala. Cercetatorii au descoperit ca femeile care beau doua pahare de vin rosu pe zi, vor sex mai des decat cele care consuma vin mai rar. Oamenii de stiinta cred ca polifenolul, un antioxidant din vinul rosu, este cel care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

