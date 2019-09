VOUCHERE DE VACANŢĂ suplimentate. Valoare mai mare pentru cele din extrasezon Voucherele de vacanta se vor da si in mediul privat. Astfel, romanii vor avea de ales intre voucherele de vacanța din sezon și voucherele de vacanța pentru extra-sezon. Valoarea voucherelor de vacanța pentru lunile care sunt in afala sezonului va fi modificata prin OUG, a anuntat ministrul Turismului. VOUCHERE DE VACANTA pentru toti romanii. Proiectul care extinde programul si in mediul privat Ministrul Trif a explicat ca extra-sezon inseamna octombrie - noiembrie și aprilie-mai. In aceste luni, voucherele de vacanța vor avea valoarea de 2.080 de lei. "Oamenii trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au de ales cand vor sa plece in vacanța: in sezon sau in extra-sezon Astfel, romanii vor avea de ales intre voucherele de vacanța din sezon și voucherele de vacanța pentru extra-sezon. Valoarea voucherelor de vacanța pentru lunile care sunt in afala sezonului va fi modificata prin…

- Romanii care primesc vouchere de vacanta vor putea alege fie pentru folosirea lor pe intreaga perioada a anului, ca pana acum, fie pentru utilizarea doar in anumite luni, caz in care valoarea acestora ar urma sa creasca la 2.080 de lei, echivalentul unui salariu minim, a declarat ministrul Turismului,…

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul PSD al Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. „Vreau sa dezvoltam…

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanta in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anuntat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. „Vreau sa dezvoltam…

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020.Vreau sa dezvoltam…

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. "Vreau sa dezvoltam…

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…