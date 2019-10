Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat joi drept ”imposibil” orice summit pe tema Razboiului din Ucraina cu Vladimir Putin, fara o retragere prealabila a trupelor celor doua tabere si un armistitiu durabil, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca este imposibil sa fie organizat vreun summit cu privire la conflictul din estul Ucrainei, in special cu Vladimir Putin, fara o retragere prealabila a trupelor de ambele tabere si o incetare a focului durabila, informeaza AFP. 'Atat timp…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat joi telefonic cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a pregati summitul prevazut in septembrie privind Ucraina, impreuna cu Rusia si Germania, a facut cunoscut Palatul Elysee, transmite AFP. Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indicat ca i-a cerut miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica ''de urgenta'', sa-si exercite influenta pe langa separatistii prorusi din Estul Ucrainei pentru a pune capat unei escaladari a luptelor ce a dus…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit, joi, in vederea unei ”restabiliri totale” a relatiilor cu Kievul si unei ”cooperari cu orice forta politica” favorabila, cu doua zile inainte de alegerile legislative din Ucraina, relateaza AFP.”Problema restabilirii totale a relatiilor…