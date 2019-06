Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al societații Avioane SA Craiova, Sandu Dragoș-George, a demisionat din funcție. Compania a anunțat, joi, schimbarea conducerii printr-un comunicat remis BVB. Conducerea a fost preluata de Cristian Drejneanu, fost șef al Serviciului comercial din cadrul Avioane SA potrivit mediafax.Conform…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria Europa, destinate sa fie mai sigure, transmite AFP. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria Europa, dupa cea 5 euro care a intrat in circulatie in luna mai 2013, urmata…

- C.Compania de Apa Oradea S.A. anunta consumatorii de apa potabila alimentati prin statii de hidrofor ca, in vederea reviziei tehnice a echipamentelor hidraulice, fiecare statie de hidrofor va fi oprita dupa graficul de mai jos: Conducerea S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.…

- Volkswagen a prezentat miercuri detaliile privind primul model exclusiv electric din gama de masini ID.3, la un pret de sub 30.000 de euro in Germania, a anuntat grupul auto, transmit Xinhua si site-ul topgear.com. Modelul ID.3 "este al treilea capitol major de importanta strategica din istoria…

- Volkswagen a prezentat detaliile privind primul model exclusiv electric din gama de masini ID.3, la un pret de sub 30.000 de euro in Germania, a anuntat grupul auto, potrivit Agerpres. Modelul ID.3 "este al treilea capitol major de importanţă strategică din istoria brandului Volkswagen…

- Consiliul UE a aprobat, la 15 aprilie, o directiva europeana privind gazele, care se așteapta sa intarzie punerea in funcțiune a gazoductului Nord Stream 2 și, eventual, sa il lase pe jumatate gol, potrivit themoscowtimes.com.Prin extinderea normelor UE la conductele din afara UE - in special…

- Guvernanții „recompenseaza” performanța. Dupa ce a reușit sa aduca Tarom pe linia de plutire, timișoreanul Werner-Wilhelm Wolff a fost schimbat din funcția de director al companiei aeriene. Intr-un interviu acordat, miercuri seara, la TVR, noul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat nemulțumit…

- Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Potrivit acestuia, miercuri seara va fi ales un nou Consiliu de Administratie la TAROM, din care vor face parte "oameni cu greutate…