- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare cu raza de acțiune intre 500 și 5.500 km, semnat de Rusia cu Statele Unite in 1987, a fost denunțat de Washington inca din luna februarie. Rusia nu mai este parte a acordului de dezarmare nucleara semnat cu Statele Unite in 1987. Potrivit unui decret dat…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat intr-un interviu aparut joi in publicatia Financial Times ca valorile liberale sunt invechite deoarece au fost respinse de majoritatea popoarelor occidentale, informeaza Reuters. In opinia liderului de la Kremlin, cancelarul german Angela Merkel a…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, notand intr-un interviu difuzat joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters. Putin a facut aceasta declaratie inainte de summit-ul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este îngrijorata de cooperarea militara între Tokyo și Washington, însa respecta dreptul Japoniei de a se apara în orice mod considera adecvat, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Liderul de…

Presedintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia va achizitiona 76 de avioane multirol Sukhoi Su-57, invizibile pe radare, pana in anul 2028, informeaza agentia de stiri Tass, relateaza Mediafax.

- Vladimir Putin a prezidat uriasa parada militara organizata in Piata Rosie cu ocazia celei de-a 74-a aniversari de la victoria asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Moment prielnic pentru “tarul” de la Kremlin sa lanseze subtil avertismente pentru europeni. “Am facut si vom continua…