- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP.In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa joace rolul de mediator intre Rusia și grupul celorlalte cele mai puternice 7 țari ale lumii cu excepția Chinei (G7) și il primeste luni pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vacanta de la Bregancon. Presedintele rus va fi oaspetele omologului…

- Agentia nucleara rusa a confirmat ca cei 5 experti ai sai, morti in explozie, lucrau la "noi arme". In pofida riscurilor asociate cu o astfel de tehnologie, pentru Vladimir Putin, dezvoltarea de noi arme este vitala pentru obiectivul lui de a recastiga pentru Rusia pozitia de mare putere pe scena globala.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Președintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa se intalneasca la Fort de Bregancon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe data de 19 august, cu doar cateva zile inainte de summitului G7, care este programat sa se desfașoare la Biarritz, Franta, informeaza agenția Bloomberg."Ma pregatesc…

- "Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…